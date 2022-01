Neres verlässt Ajax

David Neres und Ajax Amsterdam gehen getrennte Wege. Wie der niederländische Klub mitteilt, zieht es den Offensivspieler zu Shakhtar Donetsk. Die Ablöse liegt bei zwölf Millionen Euro und kann durch Bonuszahlungen auf 16 Millionen Euro anwachsen.

Der 24-jährige Brasilianer kam in dieser Saison in 22 Pflichtspielen für Ajax zum Einsatz. Vier Treffer und zwei Assists gelangen Neres, der ab sofort in der Ukraine auf Torejagd geht.