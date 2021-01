Hertha: Weiterer Piatek-Interessent

Hertha BSC-Stürmer Krzysztof Piatek hat das Interesse eines weiteren Klubs aus der Serie A geweckt. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ in ihrer heutigen Ausgabe berichtet, ist der 25-jährige Pole ein Thema bei Parma Calcio. Ehe der abstiegsbedrohte Klub (Platz 19) den potenziellen Wechsel stemmen könnte, müssten dem Bericht zufolge zunächst einer der aktuellen Parma-Stürmer verkauft werden.

Piatek war in den vergangenen Wochen mehrfach mit einer Rückkehr in die Serie A in Verbindung gebracht worden. So wurden zu Beginn des Transferfensters der FC Genua sowie der AC Florenz genannt. Die Fiorentina hat allerdings mittlerweile öffentlich Abstand von der Verpflichtung des Hertha-Angreifers genommen.