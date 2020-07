Gerücht: Ginter auf dem Inter-Wunschzettel

Nationalspieler Matthias Ginter wird mit Inter Mailand in Verbindung gebracht. Laut ‚tuttomercatoweb.com‘ sind neben den Nerazzurri weitere Vereine aus der Serie A am Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach interessiert.

Ginter besitzt bei den Fohlen noch einen Vertrag bis 2021. Sind gewisse Bedingungen erfüllt, kann Manager Max Eberl den Kontrakt per Option um ein Jahr verlängern. „Ich bin glücklich in Gladbach und kann mir durchaus vorstellen, die nächsten Jahre hier zu bleiben“, sagte der 26-jährige Ginter zuletzt der ‚Bild‘.

Mit 35 Gegentreffern in 36 Spielen stellt Inter die beste Abwehr der Serie A. Zudem hat man für die kommende Saison bereits fünf gestandene Innenverteidiger unter Vertrag. Eberl kündigte darüber hinaus bereits an, dass Gladbach keine Leistungsträger verkaufen werde. Ein Ginter-Wechsel zu Inter liegt also zumindest nicht gerade auf der Hand.