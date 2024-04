Vertragsauflösung bei Ihattaren

Mohamed Ihattaren steht erneut ohne Klub da. Slavia Prag verkündet die einvernehmliche Vertragsauflösung mit dem einstigen niederländischen Wunderkind. Als Grund führt der tschechische Klub an, dass der Spieler „unter anderem den Wunsch äußerte, sich auf seine Karriere in seinem unmittelbaren Umfeld und seine Familie konzentrieren“ zu wollen. „Slavia unterstützte ihn bei dieser Entscheidung voll und ganz“, heißt es weiter.

Ihattaren hatte im Dezember in Prag unterschrieben, stand dort aber nie in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Die Karriere des mittlerweile 22-jährigen Offensivspielers begann einst vielversprechend bei der PSV Eindhoven. Ihattaren empfahl sich so 2021 für einen Transfer zu Juventus Turin, der rückblickend seine Karriere aber komplett aus der Spur brachte. Auch über mehrere Leihen fand Ihattaren, der einst für Oranje nominiert wurde, nicht zurück zu alter Form.