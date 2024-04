Reus unzufrieden: BVB-Zukunft bald geklärt

Marco Reus steht in der laufenden Saison nur noch in der Hälfte aller Spiele von Borussia Dortmund in der Startelf. Der langjährige Kapitän gab im Sommer sogar die Binde ab – und nun läuft auch noch sein Vertrag am Saisonende aus. Mittlerweile scheint klar: Die Ära Reus beim BVB endet nach insgesamt 22 Jahren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch die ‚Sport Bild‘ unterstreicht, dass Dortmund stark dazu tendiere, den Vertrag des 34-Jährigen auslaufen zu lassen. Reus selbst sei unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten und lasse das Trainer Edin Terzic auch spüren. Beiden wird schon lange ein unterkühltes Verhältnis nachgesagt.

Lese-Tipp

Huijsen-Poker: BVB bereitet Angebot vor

Übrigens: Reus war laut der ‚Sport Bild‘ mitverantwortlich dafür, dass Terzic im Winter mit den Vereinsikonen Sven Bender und Nuri Sahin zwei neue Co-Trainer bekam. Reus habe in einem Gespräch mit Sportdirektor Sebastian Kehl einen solchen Schritt angeregt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wechsel im Sommer

Für Reus stellt sich mittlerweile natürlich die Frage, wie es im Sommer weitergehen soll. Ein Karriereende ist ziemlich ausgeschlossen – der ehemalige deutsche Nationalspieler will stattdessen nochmal ein neues Abenteuer angehen. Nach FT-Informationen ist ein Engagement in den USA eine realistische Möglichkeit.

Darüber hinaus kann FT bestätigen, dass Reus auch bei seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach zumindest Thema war. Zur Wahrheit gehört aber auch: Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga ist alles andere als wahrscheinlich.