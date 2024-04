De Ligt wünscht sich Ajax-Rückkehr

Matthijs de Ligt (24) will eines Tages wieder das Trikot von Ajax Amsterdam tragen. Auf der Vereinswebsite des niederländischen Rekordmeisters sagt der Innenverteidiger vom FC Bayern: „Ich denke oft über eine Rückkehr nach und hoffe, dass es passieren wird.“

Und weiter: „Ich habe drei Jahre in der ersten Mannschaft gespielt, also relativ kurz. Ich habe immer gedacht, dass ich noch etwas länger bei Ajax spielen würde, aber die Situation hat sich etwas anders entwickelt. Ich würde wirklich gerne irgendwann die Chance bekommen, zu Ajax zurückzukehren, aber natürlich weiß man nie.“ De Ligt steht noch bis 2027 in München unter Vertrag.