Nicht nur Dortmund: Auch Bayer an Tormaschine Denkey dran

Er ist der Top-Torjäger in der belgischen ersten Liga an: Kévin Denkey. Mit 25 Treffern aus 34 Partien führt er die Liste mit weitem Abstand an. Das ruft wenig verwunderlich zahlreiche Interessenten aus ganz Europa auf den Plan – auch aus der Bundesliga.

Nach FT-Informationen hat mittlerweile Bayer Leverkusen ein Auge auf den togolesischen Nationalspieler (25 Länderspiele) geworfen. Scouts von der Werkself waren bereits mehrfach vor Ort, um Denkey genauer unter die Lupe zu nehmen. Mit Victor Boniface (23) und Patrik Schick (28) ist der Deutsche Meister vorne eigentlich stark besetzt, andererseits gelten Adam Hlozek (21) und der nur ausgeliehene Borja Iglesias (31) als Abschiedskandidaten.

Schon etwas länger beschäftigt sich Borussia Dortmund mit dem 23-jährigen Denkey. Wie FT bereits im März erfuhr, gibt es für den Angreifer nicht nur in Deutschland, sondern mit Tottenham Hotspur auch auf der Insel einen Interessenten. Zudem hat die SSC Neapel die Fühler ausgestreckt.

An seinen aktuellen Arbeitgeber ist Denkey bis 2026 gebunden. Aufgrund der namhaften Interessenten erhoffen sich die Belgier einen Geldregen. Nach FT-Informationen schwebt Cercle Brügge eine stolze Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro vor.