Schalke: Bleibt Ouédraogo doch länger?

Während sich beim FC Schalke 04 die Lage im Abstiegskampf in Liga zwei beruhigt hat, sieht es finanziell nach wie vor düster aus. Die klammen Knappen müssen im Sommer einen Gewinn von fünf Millionen Euro einfahren, um die DFL-Statuten einzuhalten. Entsprechend ist der Ruhrpottklub auf Transfererlöse angewiesen, um überhaupt handlungsfähig zu sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das größte Juwel in der königsblauen Schatulle ist Assan Ouédraogo. Der 17-Jährige kann Schalke aufgrund einer stark gestaffelten Ausstiegsklausel verlassen und so für die nötigen Millionen auf Schalke sorgen. Noch ist nicht klar, bei welchem Klub das Mittelfeldtalent nach der Saison aufschlägt, laut der ‚Sport Bild‘ müsste das aber nicht einmal zwingend der Fall sein.

Lese-Tipp

Saison-Aus: Soppy nie mehr für Schalke?

Das Fachmagazin bringt bei Ouédraogo eine mögliche Rückleihe im Anschluss an den Verkauf ins Spiel. So könnte der Youngster bei seinem Ausbildungsklub noch ein Jahr weiter reifen und im Bestfall als Stammspieler zu seinem neuen Arbeitgeber wechseln. Das ist aktuell noch nicht ganz der Fall.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn in dieser Saison musste Ouédraogo über Monate pausieren. Bei der U17-WM in Indonesien zog sich der Rechtsfuß einen Syndesmosebandriss zu und verpasste elf Spieltage. Zuletzt wurde der Teenager von Adduktorenbeschwerden ausgebremst. Und so stehen bis dato lediglich 15 Zweitligaspiele in Ouédraogos Vita als Profi. Möglich, dass vor dem Sprung in die Bundesliga noch ein paar mehr hinzukommen als bislang angenommen.