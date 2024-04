Medien: Salah-Entscheidung gefallen

Mohamed Salah (31) wird wohl auch in der nächsten Saison für den FC Liverpool auflaufen. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ geht man an der Anfield Road davon aus, dass der Rechtsaußen nicht wechseln, sondern über den Sommer hinaus bei den Reds bleiben wird. Auch im interessierten Saudi-Arabien habe man zur Kenntnis genommen, dass Salah seine kurzfristige Zukunft in Liverpool sieht.

Salahs Vertrag beim Klopp-Klub läuft nur noch bis 2025. In der laufenden Saison ist der Ägypter (96 Länderspiele, 54 Tore) nicht immer in der Startelf gesetzt, aber weiterhin ein wichtiger Faktor: In 41 Pflichtspielen hat Salah 37 Torbeteiligungen gesammelt (24 Tore, 13 Assists).