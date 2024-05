Wieder vom BVB: Nagelsmanns nächste Überraschung?

Das Kontingent von Borussia Dortmund bei der deutschen Fußballnationalmannschaft bekommt kurz vor der endgültigen Kaderbekanntgabe für die anstehende EM womöglich weiteren Zuwachs. Nachdem am gestrigen Abend Nico Schlotterbeck als erster Profi für das DFB-Aufgebot bestätigt wurde, könnte sich zeitnah ein weiterer Spieler des BVB über eine Nominierung freuen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, handelt es sich überraschenderweise dabei um Offensivspieler Karim Adeyemi. Dem 22-Jährigen wurden zuletzt nur geringe Chancen ausgerechnet, da der Flügelflitzer mehrfach Einladungen zur deutschen U21 links liegen ließ und so sein Standing beim DFB gesunken war.

In den zurückliegenden Wochen konnte Adeyemi aber einige Argumente für eine Nominierung sammeln. Insbesondere in den K.O.-Spielen der Champions League präsentierte sich der Linksfuß bärenstark und sammelte vor allem mit seiner Arbeit in der Defensive Pluspunkte. Offiziell ist Adeyemis Nominierung aber nicht, bekanntgegeben wird der DFB-Kader am kommenden Donnerstag.