Köln vor Abstiegsendspiel mit großen Personalsorgen

Die personellen Fragezeichen werden beim 1. FC Köln vor dem Duell mit dem 1. FC Heidenheim nicht weniger. Wie der vereinsnahe ‚Geissblog‘ berichtet, hoffen die abstiegsbedrohten Kölner jedoch auf die rechtzeitige Rückkehr der beiden angeschlagenen Stammspieler Max Finkgräfe und Luca Waldschmidt.

Beide mussten in der Partie gegen Union Berlin (3:2) am vergangenen Samstag zwar ausgewechselt werden und haben am heutigen Dienstagnachmittag nur individuell trainiert, ihre jeweiligen Verletzungen seien allerdings nicht strukturell. Ein Einsatz im Spiel am Wochenende ist bei beiden nicht ausgeschlossen. Sicher fehlen den Kölnern dagegen die gelbgesperrten Benno Schmitz und Denis Huseinbasic sowie das erneut suspendierte FC-Eigengewächs Justin Diehl.