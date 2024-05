Young Boys finden neuen Cheftrainer

Der BSC Young Boys hat einen neuen Trainer für die kommende Spielzeit gefunden. Wie der designierte Schweizer Meister mitteilt, wird künftig Patrick Rahmen an der Seitenlinie stehen. Der 55-Jährige kommt von Ligakonkurrent FC Winterthur und unterschreibt bis 2026. Rahmen löst damit Interimscoach Joël Magnin an, der das Team seit Anfang März betreut.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportchef Steve von Bergen sagt: „Seine Sichtweise auf den Fußball deckt sich mit unseren Vorstellungen, wie wir mit YB spielen wollen. Wir wollen dominant und offensiv agieren. Gleichzeitig stehen wir auch dafür, junge Spieler zu entwickeln und für sie ein Sprungbrett in eine Topliga zu sein.“ Rahmen betreute auf vorherigen Stationen den FC Basel, den FC Aarau und stand beim FC Luzern als Assistent an der Seitenlinie. In Deutschland war der gebürtige Baseler vier Jahre lang beim Hamburger SV tätig und arbeitete dort unter Thorsten Fink und Josef Zinnbauer.