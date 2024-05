Bittere Pille für Sancho

Jadon Sancho wird sehr wahrscheinlich nicht in Englands Kader für die Europameisterschaft stehen. Dies bestätigte der Trainer der Three Lions Gareth Southgate gegenüber Medienvertretern: „Er hatte ein paar schwierige Jahre, er hat nicht regelmäßig gespielt. Ich glaube nicht, dass er im Sommer dabei sein wird“, so der 53-Jährige.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach seinem verkorksten Engagement bei Manchester United befindet sich Sancho während seiner Leihe zu Borussia Dortmund wieder im Aufwind. In den vergangenen Wochen glänzte der Außenstürmer mit guten Leistungen im Champions League-Halbfinale gegen Paris St. Germain.