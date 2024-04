BVB-Personal: Gute Nachrichten vor PSG-Spiel

Edin Terzic kann beim morgigen Halbfinal-Hinspiel (21 Uhr) in der Champions League gegen Paris St. Germain nahezu auf den gesamten Kader zurückgreifen. Auf der heutigen Pressekonferenz teilte der Chefcoach mit, dass „sowohl Marcel Sabitzer als auch Donyell Malen wieder am Training teilgenommen“ haben. Neben Ian Maatsen und Mats Hummels konnte auch Sébastien Haller bei der Einheit mitwirken.

Man gehe davon aus, „dass uns die Jungs dann auch für morgen zur Verfügung stehen.“ Lediglich Ramy Bensebaini (Innenbandverletzung) sowie Julien Duranville (Muskelverletzung) müssen mit 100-prozentiger Sicherheit auf der Tribüne Platz nehmen. Der BVB geht gegen den französischen Meister als Außenseiter in die Partie, erhofft sich vor heimischer Kulisse in eine gute Ausgangslage für das in Paris stattfindende Rückspiel (7. Mai, 21 Uhr) bringen zu können.