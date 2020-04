Neymars neue Geduld

Neymar verspürt laut seinem Vater keine allzu große Eile mehr, Paris St. Germain den Rücken zu kehren. Gegenüber der ‚Globoesporte‘ erklärte Neymar senior, dass sein 28-jähriger Sohn nach dem Viertelfinal-Einzug in der Champions League glücklich mit der Situation beim französischen Serienmeister sei.

Grundsätzlich träumt Neymar aber weiterhin von einer Rückkehr zum FC Barcelona. Die Katalanen haben ihrem Ex-Spieler im vergangenen Sommer versprochen, in diesem Jahr alle Hebel in Bewegung zu setzen, um eine Wiedervereinigung möglich zu machen. Vertraglich ist der Brasilianer noch bis 2022 an PSG gebunden.