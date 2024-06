Golden Boy 2024: Neun Bundesliga-Talente sind dabei

Die Auszeichnung des Golden Boy hat mittlerweile eine lange Tradition. Seit 2003 kürt die italienische Sportzeitschrift ‚Tuttosport‘ in jedem Jahr das größte Fußballtalent Europas. Der erste Titelträger war Rafael van der Vaart. Viele spätere Weltstars konnten die Trophäe zu Beginn ihrer Karriere ebenfalls gewinnen: Wayne Rooney, Lionel Messi, Kylian Mbappé und Erling Haaland sind nur einige von ihnen.

Der aktuelle Titelträger ist Jude Bellingham, der im vergangenen Jahr sowohl bei Borussia Dortmund als auch bei Real Madrid groß aufspielte und am vergangenen Samstag mit den Königlichen die Champions League gewinnen konnte. Nun hat ‚Tuttosport‘ die diesjährige Liste der 100 Nominierten veröffentlicht, die dem Engländer nachfolgen könnten. Vorherige Gewinner können nicht erneut ausgezeichnet werden. Mario Götze hat den Preis 2011 als bislang einziges deutsches Top-Talent erhalten.

Entscheidung im Oktober

Basierend auf der Leistung aller U20 -Spieler Europas zwischen Oktober 2023 und März 2024 wurde ein sogenannter Football Benchmark Index erstellt. Die 100 besten wurden für den Golden Boy nominiert. Das Ranking wird bis Oktober alle vier Wochen aktualisiert. Dabei wird die Liste jeweils um 20 Plätze reduziert. Am Ende wählt eine Jury aus den 20 verbliebenen Spielern den Golden Boy 2024.

Unter den Top 100-Spielern befinden sich auch neun Profis, die in der abgelaufenen Saison in der Bundesliga unter Vertrag standen. Da die Altersgrenze für die Nominierung bei 20 Jahren liegt, sind Top-Talente wie Florian Wirtz und Jamal Musiala in diesem Jahr nicht mehr dabei. Dafür haben Aleksandar Pavlovic, Mathys Tel und Jamie Bynoe-Gittens Chancen auf den Titel:

Die neun Bundesliga-Talente

Aleksandar Pavlovic (Rang 9/Bayern München)

(Rang 9/Bayern München) Mathys Tel (Rang 11/FC Bayern)

(Rang 11/FC Bayern) Jamie Bynoe-Gittens (Rang 16/Borussia Dortmund)

(Rang 16/Borussia Dortmund) Youssoufa Moukoko (Rang 23/Borussia Dortmund)

(Rang 23/Borussia Dortmund) Hugo Larsson (Rang 35/Eintracht Frankfurt)

(Rang 35/Eintracht Frankfurt) Max Finkgräfe (Rang 44/1. FC Köln)

(Rang 44/1. FC Köln) Brajan Gruda (Rang 48/Mainz 05)

(Rang 48/Mainz 05) Tim Drexler (Rang 86/TSG Hoffenheim)

(Rang 86/TSG Hoffenheim) Umut Tohumcu (Rang 96/TSG Hoffenheim)

