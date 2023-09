Inter plant zwei Verlängerungen

Inter Mailand will langfristig mit Federico Dimarco zusammenarbeiten. „Er repräsentiert die Identität des Klubs und er ist ein exzellenter Spieler. Wir sind stolz, ihn zu haben und wir werden bald mit ihm über eine Vertragsverlängerung sprechen“, kündigt der Vorstandsvorsitzende Giuseppe Marotta gegenüber ‚Rai Radio 1‘ an. Der 25-jährige Dimarco ist aktuell noch bis 2026 an die Nerazzurri gebunden.

Über ein neues Arbeitspapier darf sich wohl auch nochmal der 34-jährige Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan freuen. „Wir werden zum passenden Zeitpunkt auch über Mkhitaryans neuen Vertrag sprechen“, so Marotta weiter. Der Kontrakt des Mittelfeldspielers läuft zum Saisonende aus.