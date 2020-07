Bayer 04: Lars Bender spricht vom Karriereende

Ex-Nationalspieler Lars Bender überlegt, seine Karriere nach der kommenden Spielzeit zu beenden. „Es gibt Gedanken, ob es die letzte Saison wird, aber ich will nicht näher darauf eingehen“, zitiert der ‚kicker‘ den 31-jährigen Kapitän von Bayer Leverkusen.

Benders Vertrag am Rhein läuft in einem Jahr aus. Seit 2009 stand er in 320 Pflichtspielen für die Werkself auf dem Platz. Wäre der Defensivspezialist nicht so häufig verletzt ausgefallen, hätten es noch wesentlich mehr sein können. Seine jüngste Fußverletzung bezeichnet Bender als „Stich ins Herz“.