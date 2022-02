BVB: Haaland-Comeback verzögert sich

Erling Haaland trainiert immer noch nicht mit seinen Teamkollegen. Wie ein Foto der ‚Ruhr Nachrichten‘ zeigt, kam der 21-jährige Superstar am heutigen Montag mit seinem persönlichen Physiotherapeuten am Trainingszentrum von Borussia Dortmund an. Am Spielersatztraining der Reservespieler nahm Haaland nicht teil, die Stammspieler haben nach dem gestrigen 3:0-Sieg bei Union Berlin frei.

Haaland fehlt dem BVB seit seiner Auswechslung beim 3:2-Sieg gegen die TSG Hoffenheim vor rund drei Wochen mit muskulären Problemen. Am Donnerstag (18:45 Uhr) trifft Dortmund in der Europa League-Zwischenrunde auf die Glasgow Rangers. Haalands Mitwirken wird zunehmend unwahrscheinlicher. Eigentlich war sein Comeback für diesen Termin vorgesehen.