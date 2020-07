Werder glücklich über Klaassen-Entscheidung

Beim SV Werder Bremen überwiegt die Freude darüber, dass Davy Klaassen dem Verein über den Sommer hinaus treu bleibt. „Es ist als Zeichen sehr, sehr wichtig. Das unterstreicht auch nochmal Davys Charakter“, erklärt Sportdirektor Frank Baumann in der ‚Bild‘, „er ist vom Typ her jemand, der nicht direkt wegläuft, wenn es mal nicht so läuft.“

Interesse an Klaassen hatte unter anderem Ajax Amsterdam signalisiert. Bei einem Verkauf hätte den Bremern eine dringend benötigte Millionensumme gewunken. Nun ruht die Hoffnung vor allem auf der Personalie Milot Rashica, der mehr als 20 Millionen Euro einspielen soll.