Gladbach: Bonhof stärkt Seoane & Virkus

Borussia Mönchengladbachs Präsident Rainer Bonhof hat Trainer Gerardo Seoane trotz der wechselhaften Auftritte in Schutz genommen. Im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘ bekräftigt der 72-Jährige, dass er Seoane nach wie vor für den richtigen Trainer der Fohlenelf halte: „Ich sehe, wie akribisch Gerardo arbeitet, welche Variabilität er im Training einbringt. […] Dazu kommen seine Aufgaben: Er soll neue Fohlen rausbringen, das Team verjüngen, es entwickeln und erfolgreich sein. Ein großer Auftrag. Ich sehe, dass da eine Entwicklung ist. Er ist der richtige Trainer.“

Gleichzeitig lobt Bonhof auch die Arbeit von Geschäftsführer Sport Roland Virkus: „Er hat hier in einer komplizierten Situation Verantwortung übernommen, hat durch Vertragsverlängerungen und einige gute Transfers die anfangs schwierige Situation im Kader mittlerweile geregelt. Er arbeitet akribisch und rund um die Uhr, das passt.“ Über eine mögliche Verlängerung mit Virkus sagt er: „In der Vergangenheit war es in vergleichbaren Fällen immer so, dass wir im Januar/Februar angefangen haben zu sprechen. So werden wir es auch bei Roland halten.“