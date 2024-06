Braunschweig schnappt sich Frankfurt-Talent

Sidney Raebiger geht künftig in Liga zwei an den Start. Eintracht Braunschweig gibt bekannt, dass der 19-Jährige von Eintracht Frankfurt nach Niedersachsen wechselt. In Braunschweig unterzeichnet der zentrale Mittelfeldspieler bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Youngster wechselte erst vor einem Jahr zur SGE. Dort kam Raebiger 20 Mal in der Zweitvertretung zum Einsatz und erzielte zwei Tore in der Regionalliga Südwest. Für den einstigen Jugendnationalspieler steht in der kommenden Spielzeit höchstwahrscheinlich das Profidebüt bevor.