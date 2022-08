Roma: Wijnaldum schwer verletzt

Georginio Wijnaldum wird der AS Rom für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Wie der Serie A-Klub mitteilt, hat sich der 31-jährige Mittelfeldspieler bei einer Trainingseinheit am heutigen Sonntag das rechte Schienbein gebrochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Roma lieh den Niederländer in diesem Sommer von Paris St. Germain aus. Beim ersten Saisonspiel gegen US Salernitana wurde Wijnaldum in der 78. Spielminute eingewechselt.