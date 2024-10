Kompany: „Liebe so eine Umgebung“

Vincent Kompany genießt die hohe Erwartungshaltung beim FC Bayern. „Die Standards sind hier sehr hoch, die Ansprüche sind sehr hoch. Ich liebe so eine Umgebung“, erklärt der Trainer der Münchner im Gespräch mit ‚TNT Sports‘. Als Beispiel führt der Belgier das 9:2 in der Champions League gegen Dinamo Zagreb an: „50 Prozent der Fragen, die mir nach dem Spiel gestellt wurden, gingen um die zwei Gegentore, die wir bekommen haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 38-Jährige ist davon überzeugt, dass er mit den Münchnern in dieser Saison um Titel mitspielen wird: „Wir haben alle unsere individuellen Gründe, warum wir in dieser Saison sehr motiviert sind. Ich habe es früher als Spieler und auch schon als Trainer erlebt, dass das Jahr nach dem, in dem man verletzt wurde, das beste ist, um einen Schritt nach vorne zu machen. Das Team ist hungrig, der Klub ist hungrig, ich bin hungrig.“