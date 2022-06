Bericht: Bayern-Talent Sieb vor Fürth-Wechsel

Vor zwei Jahren konnte sich der FC Bayern für die Verpflichtung von Armindo Sieb feiern lassen. Als „großes deutsches Offensivtalent“ beschrieb Jugendleiter Jochen Sauer den zum Zeitpunkt seines Klubwechsels 17-Jährigen. Auf Seiten der TSG Hoffenheim, die Sieb an die Münchner verloren hatten, sah die Gefühlslage anders aus. Öffentlich kritisierte man den FC Bayern für seine intensiven Abwerbungsversuche und die Tatsache, dass man Sieb ohne Absprache zum Medizincheck einlud.

Einen Medizincheck wird mittlerweile 19-Jährige wohl bald wieder absolvieren – bei Greuther Fürth. Laut ‚nordbayern.de‘, dem Online-Auftritt der ‚Nürnberger Nachrichten‘ und der ‚Nürnberger Zeitung‘, steht der Bundesliga-Absteiger vor der Verpflichtung von Sieb. Fürth beschäftige sich intensiv mit dem Offensivspieler, dessen Klubwechsel noch am heutigen Freitag offiziell gemacht werden könnte.

Die Münchner sind offenbar gewillt, ihr einstiges Toptalent dauerhaft ziehen zu lassen. Dem Bericht zufolge ist das Vertrauen darin, dass Sieb zukünftig auf Bundesliga-Niveau für die Bayern spielen kann, beim Rekordmeister geschrumpft. Eine Leihe mit Kaufoption sei nun das wahrscheinlichste Transfermodell. Da Sieb in dem Fall aber seinen bis 2023 laufenden Vertrag verlängern müsste, sei auch ein direkter Transfer des Offensivspielers möglich.

Raebiger schon da

Der U19-Nationalspieler wäre das zweite Talent, das in dieser Woche aus der Bundesliga zu den Franken wechselt. Am Montag sicherte sich Fürth die Dienste von Sidney Raebiger (17), der RB Leipzig verließ und einen Dreijahresvertrag bei der Spielvereinigung unterschreibt.

Sieb kam in seinen zwei Jahren in München hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. In der abgelaufenen Saison erzielte der 19-Jährige in 33 Regionalliga-Partien zehn Tore und bereitete vier weitere vor.