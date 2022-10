Nürnberg: Kaufoption bei Castrop

Jens Castrop könnte über die Dauer seiner Leihe beim 1. FC Nürnberg bleiben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, besitzen die Franken für den vom 1. FC Köln ausgeliehen Youngster eine Kaufoption in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro. Die Domstädter besitzen ihrerseits für den Fall eine Rückkaufoption für den 19-jährigen Mittelfeldspieler in unbekannter Höhe.

Castrop hat sich bei den Franken nach Startschwierigkeiten in der vergangenen Rückrunde mittlerweile als Stammspieler etabliert. 14 Pflichtspiele absolvierte der gebürtige Düsseldorfer in der laufenden Saison für die Nürnberger. „Thomas Kessler (Kölns Leiter der Lizenzspielabteilung, Anm. d. Red.) ist da für mich zuständig. Ich habe letztens mit ihm gesprochen und von ihm kommt bisher eigentlich nur Positives. Ich soll so weitermachen und dranbleiben“, wird Castrop von der ‚Bild‘ zitiert.