Rugani mit Zukunft bei Juve

Für Daniele Rugani könnte es bei Juventus Turin nach seiner Rückkehr von Leihklub Cagliari Calcio in der nächsten Saison einen Neustart geben. Nach FT-Informationen hat der 26-Jährige gute Chancen den Kaderplatz von Giorgio Chiellini (36) einzunehmen, der nach seinem Karriereende einen Posten im Management der Bianconeri anpeilt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit seiner Ankunft in Cagliari stand Rugani in allen fünf möglichen Spielen von Beginn an auf dem Feld. In der ersten Saisonhälfte war er noch an Stade Rennes ausgeliehen, kam dort aber verletzungsbedingt kaum zum Einsatz. Seit 2015 absolvierte der italienische Nationalspieler insgesamt 101 Partien für Juventus. Künftig könnten weitere hinzukommen.