Solskjaer schwärmt von Haaland

Kommt man in einem Gespräch mit Ole Gunnar Solskjaer auf Erling Haaland zu sprechen, so gerät der Manchester United-Coach regelrecht ins Schwärmen. So auch in diesem Fall in einem Interview mit der norwegischen Tageszeitung ‚Verdens Gang‘: „Erling wird eine fantastische Karriere haben. Ich verfolge Erling genau. […] Er macht es unglaublich gut in Dortmund, wir werden sehen, wo er landet. Als Norweger und jemand, der mit ihm gearbeitet hat, macht es natürlich Spaß, dass er es so gut macht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Solskjaer kennt den 20-Jährigen aus gemeinsamen Tagen bei Haalands Jugendklub Molde FK. Als Haaland 2020 von RB Salzburg zum BVB gewechselt war, hatte auch ManUnited Interesse am Stürmer gezeigt.