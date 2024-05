KSC will Lohkemper zurück

Felix Lohkemper könnte ab der kommenden Saison an den Wildpark zurückkehren. Wie das Regionalblatt ‚Badische Neueste Nachrichten‘ berichtet, bewirbt sich der Karlsruher SC um eine Verpflichtung des ablösefreien 29-jährigen Angreifers.

Lohkemper war in der Jugend für den KSC aktiv, entschied sich dann aber für einen Wechsel in die Akademie des VfB Stuttgart. Über Stationen bei der TSG Hoffenheim, Mainz 05 und dem 1. FC Magdeburg landete er schließlich beim 1. FC Nürnberg. Nach fünf Jahren am Valznerweiher wurde der Vertrag in diesem Sommer nicht mehr verlängert.