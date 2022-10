Aston Villa trennt sich von Gerrard

Steven Gerrard ist nicht länger Trainer von Aston Villa. Dies gab der Klub aus Birmingham in der Nacht zum heutigen Freitag bekannt. „Wir danken Steven für seine harte Arbeit und sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, heißt es in der knappen Mitteilung des derzeitigen Tabellen-17.

Die 0:3-Niederlage gegen Aufsteiger FC Fulham am gestrigen Abend dürfte das Fass bei den Villans zum Überlaufen gebracht haben. In der laufenden Saison sprangen nur zwei Siege in elf Ligaspielen heraus. Gerrard ist damit weniger als zwölf Monate nach seinem Amtsantritt wieder Geschichte. Unter der Liverpool-Legende stagnierte die Entwicklung zuletzt deutlich. Der Punkteschnitt des 42-Jährigen mit 1,18 in insgesamt 40 Pflichtspielen war ebenfalls überschaubar.