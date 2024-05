Szczesny-Comeback bei Arsenal?

Der FC Arsenal sucht einen Ersatz für Aaron Ramsdale. Dem ‚Evening Standard‘ zufolge haben die Gunners für die voraussichtlich im Sommer freiwerdende Stelle des Ersatzkeepers drei Kandidaten ins Auge gefasst. Einer davon soll Wojciech Szczesny (34) sein. Der Stammkeeper von Juventus Turin kommt aus der Jugend der Londoner und würde eine wichtige Kaderregel der Premier League erfüllen.

Neben Ramsdale werden voraussichtlich noch weitere einheimische Spieler bei Arsenal gehen müssen. Das könnte für den Verein zum Problem werden, da der Kader dann über zu wenige Spieler dieser Kategorie verfügen könnte, um die Registrierungsregeln der Liga zu erfüllen. Szczesny würde jedoch als ehemaliger Akademie-Spieler in diese Rubrik fallen. In Turin läuft sein Vertrag noch bis 2025. Als Alternativen werden der Engländer Jason Steele (33) von Brighton & Hove Albion und der in Stuttgart geborene Diant Ramaj (22/Ajax Amsterdam) gehandelt. Letzterer würde allerdings nicht als einheimischer Spieler gelten.