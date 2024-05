Mbappé-Abschied: Klares Signal von PSG

Paris St. Germain bereitet sich auch abseits des Sportlichen auf den Abschied von Kylian Mbappé (25) vor. Im offiziellen Video zur Vorstellung des neuen Trikots fehlt der Superstar, dessen Wechsel zu Real Madrid nach der laufenden Saison längst ein offenes Geheimnis ist.

Noch haben Mbappé und die Königlichen den Deal nicht verkündet. Dies sollte in den nächsten Wochen passieren, womöglich auch erst nach dem Champions League-Finale am 1. Juni. In Paris bricht derweil eine neue Ära ohne den großen Stürmerstar an.