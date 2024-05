Bayern-Duo zurück im Training

Der FC Bayern begrüßt zwei Langzeitverletzte zurück im Mannschaftstraining. Die Münchner teilen mit, dass die Rechtsverteidiger Sacha Boey und Bouna Sarr nach ihren jeweiligen Blessuren am heutigen Freitag bei der Einheit mitwirken konnten. Boey erlitt im März einen Muskelbündelriss, Sarr laborierte seit Dezember an einem Kreuzbandriss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Boey war im Winter für 30 Millionen Euro von Galatasaray an die Säbener Straße gewechselt. Bislang sorgte der 23-jährige Franzose aber nur aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit für Schlagzeilen. Derweil wird Sarr seine Zelte in München im Anschluss an die Saison mit Ablauf seines Vertrags abbrechen. Im Gespräch ist eine Rückkehr nach Frankreich.