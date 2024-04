FC Bayern: Frankreich-Klubs baggern an Sarr

Bounar Sarr könnte nach seinem unglücklichen Kapitel beim FC Bayern München im Anschluss an die Saison nach Frankreich zurückkehren. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato haben mehrere Vereine aus der Ligue 1 Interesse an der ablösefreien Verpflichtung des Rechtsverteidigers, dessen Vertrag bei Bayern ausläuft. Die Reha des 32-Jährigen, der sich im Dezember einen Kreuzbandriss zuzog, schreitet derweil gut voran.

Sarr konnte am heutigen Freitag erstmals wieder mit dem Ball trainieren. Ob der senegalesische Nationalspieler in diese Saisonr noch einmal zum Einsatz kommt, ist angesichts der mittlerweile zahlreichen Konkurrenten aber fraglich. In der laufenden Spielzeit bestritt der Acht-Millionen-Einkauf von 2020 fünf Partien, davon nur eine über 90 Minuten. Insgesamt kam Sarr seit seiner Ankunft in München vor fast vier Jahren nur 33 Mal zum Einsatz.