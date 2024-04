Der BVB-Trumpf bei Maatsen

Ian Maatsen soll auch in der kommenden Saison für Borussia Dortmund auflaufen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat der BVB in den Bemühungen um den Leihspieler eine wichtige Trumpfkarte auf der Hand. So soll es dem Niederländer nachhaltig imponieren, dass die Schwarz-Gelben bereits im vergangenen Jahr mit ihm gesprochen hatten, als er noch in der zweiten Liga für den FC Burnley aktiv war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach seiner Burnley-Leihe kehrte der Linksverteidiger im vergangenen Sommer zum FC Chelsea zurück, im Winter ging es weiter nach Dortmund. Dort ist der 22-Jährige voll eingeschlagen und soll unbedingt gehalten werden. Die Ausstiegsklausel beläuft sich auf 40 Millionen Euro und ist für die Dortmunder eigentlich nicht zu finanzieren. Entsprechend will der Bundesligist versuchen, die Ablöse zu drücken.