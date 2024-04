Offen für Bayern-Wechsel? Tah bezieht Stellung

Es ist Teil des Geschäfts, dass der FC Bayern die besten Bundesliga-Spieler in seinen Reihen wissen will. Noch dazu, wenn sie deutsche Nationalspieler sind. Und erst recht, wenn die Münchner die Schmach der Vizemeisterschaft hinnehmen mussten. Jonathan Tah ist daher so etwas wie der Prototyp eines Bayern-Transfers. Und wie ‚Sky‘ unlängst berichtete, soll der Abwehr-Hüne auch offen für einen Wechsel nach München sein.

Von der ‚Sport Bild‘ gefragt nach dem Bayern-Interesse gibt Tah brav die mediengeschulte Antwort: „Man freut sich, wenn man mit so einem Verein in Verbindung gebracht wird.“ Begeisterung konnte das Fachmagazin da weniger heraushören. Aus dem 28-Jährigen sprudelte es „eher höflich als euphorisch“ heraus, „um dann direkt wieder auf Leverkusen zu kommen“.

Sei es die ur-nordische Gelassenheit des gebürtigen Hamburgers oder tatsächlich mangelnde Begeisterung für das Interesse aus München. Zumindest öffentlich scheint die Gravitation des Rekordmeisters auf Tah nicht zu wirken. So lässt er keine Zweifel aufkommen, worauf sein Fokus ruht. „Ich konzentriere mich auf die beiden Titel, die wir noch zu gewinnen haben. Alles andere machen wir danach. So, wie es Simon (Rolfes, Anm. d. Red.) gesagt hat.“

Tah steht noch bis 2025 in Leverkusen unter Vertrag. Bayer würde den Vertrag naturgemäß gerne verlängern. Chancenlos sieht sich die Werkself nicht. „Wir sind in einem guten Austausch mit Simon und Fernando (Carro, Anm. d. Red.)“, so Tah.