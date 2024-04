Bericht: Tah offen für Bayern-Wechsel

Die Entscheidung liegt ganz in den Händen von Jonathan Tah. Sollte sich der 28-Jährige in diesem Sommer zu einem Wechsel entschließen, würde ihm Bayer Leverkusen keine Steine in den Weg legen. Die Voraussetzung: Eine entsprechende Ablöse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch wohin tendiert Tah denn nun? Laut ‚Sky‘ kann sich der Innenverteidiger vorstellen, den Schritt zum FC Bayern zu gehen. Gespräche zwischen dem Management des Nationalspielers sowie Max Eberl und Christoph Freund haben bereits stattgefunden.

Lese-Tipp

FC Bayern: Abschlusstraining ohne de Ligt

„Wir wollen mit ihm verlängern. Wir sind ein Verein, der keine Spieler ablösefrei abgeben wird. Das heißt, dass wir verlängern müssen, ansonsten werden wir ihn verkaufen“, sagte Geschäftsführer Fernando Carro am gestrigen Sonntag über die Leverkusener Perspektive in dieser Personalie.

Unter der Anzeige geht's weiter

20 Millionen Euro stehen als mögliche Ablöse im Raum. Allerdings hieß es zuletzt, dass der frischgebackene Deutsche Meister den Preis für die Bayern noch einmal höher ansetzen könnte als für ausländische Klubs. Nun bleibt aber erst einmal abzuwarten, wie Tah selbst seine Zukunft sieht.