Bayern-Zukunft: Zaragoza spricht Klartext

Bryan Zaragoza hat eindeutige Vorstellungen, was seine mittelfristige Zukunft betrifft. Im Interview mit der ‚Marca‘ gibt der Flügelspieler des FC Bayern unmissverständlich zu verstehen, dass ein Leihgeschäft für ihn nicht in Frage kommt: „Ich weiß das Interesse einiger Vereine an mir zu schätzen, aber ich denke nicht an eine Leihe. Ich konzentriere mich darauf, weiter hart zu arbeiten und das Beste aus meinen Möglichkeiten bei Bayern zu machen. Ich fühle mich dem Verein verpflichtet und möchte mich in München weiterentwickeln.“

Der Bundesligist hatte Zaragozas Transfer aufgrund der personellen Nöte im Winter vorgezogen und einen Aufschlag von rund vier Millionen Euro an La Liga-Abstiegskandidat FC Granada überwiesen. An der Säbener Straße ist der 22-jährige Spanier aber weitestgehend außen vor. Bayern-Coach Thomas Tuchel setzte den Neuzugang erst viermal in der Liga ein, kumuliert stehen magere 61 Spielminuten zu Buche. In der Folge wurde bereits eine mögliche Leihe ins Spiel gebracht, die für Zaraozga offensichtlich keine Option ist.