Güler blickt auf Real-Wechsel zurück

Arda Güler (19) musste im vergangenen Sommer nicht lange über das Angebot von Real Madrid nachdenken. „Sobald wir den Namen Real Madrid hörten und uns ihr Plan vorgestellt wurde, war die Entscheidung bereits gefallen“, erzählt der türkische Offensivspieler im Interview mit der ‚as‘ über die Umstände des Transfers, „ich hätte noch ein Jahr bei Fenerbahce bleiben können, aber ich wollte zeigen, was ein Junge aus der Türkei in Europa leisten kann, insbesondere bei Real Madrid.“

So wechselte Güler gegen vertraglich festgeschriebene 17,5 Millionen Euro Ablöse von Istanbul nach Madrid. Er schwärmt: „Viele Kinder träumen schon von klein auf davon, für Madrid, den größten Verein der Welt zu spielen. Sie sind wie eine Familie und haben mir ein langfristiges Projekt angeboten. Als wir uns an den Tisch gesetzt haben, war schon alles entschieden. Es ging sehr schnell.“ Wegen einer langwierigen Knieverletzung brauchte Güler nach seiner Ankunft allerdings recht lange, um in seiner neuen Mannschaft sportlich Fuß zu fassen. Inzwischen durfte er unter Carlo Ancelotti acht Pflichtspiele absolvieren und erzielte zuletzt zwei Tore in La Liga.