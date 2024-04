PSG: Neuer Vertrag für Enrique

Bei Paris St. Germain darf sich Trainer Luis Enrique in Kürze über ein neues Vertragsangebot freuen. Grund dafür ist laut der ‚L’Équipe‘ die Zufriedenheit der PSG-Verantwortlichen mit Enriques erster Saison am Eiffelturm. Noch spielt das Team um Superstar Kylian Mbappé um vier Titel mit. In der Ligue 1 steht das Starensemble mit zwölf Punkten Vorsprung vor der AS Monaco bereits als Meister fest, in der Champions League treffen die Pariser im Halbfinale auf Borussia Dortmund.

Da Enriques Vertrag bei PSG bis 2025 läuft, hätte der Scheichklub bei seinem Trainer mittelfristig ohnehin eine Zukunftsentscheidung treffen müssen. Der Spanier leistet an der Seine aber ganze Arbeit und hat es auch geschafft, das schwierige Thema um den Mbappé-Abschied zum Saisonende erfolgreich zu moderieren.