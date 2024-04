Dank van Marwijk: Van Bommel nach Rotterdam?

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Arne Slot, den es zum FC Liverpool zieht, beschäftigt sich Feyenoord Rotterdam auch mit Mark van Bommel. Wie Ronald Waterreus in seiner Kolumne in der Tageszeitung ‚De Limburger‘ schreibt, könnte Bert van Marwijk das fehlende Puzzlestück sein. Der 71-Jährige und Schwiegervater von van Bommel stand vor und nach seiner BVB-Amtszeit selbst bei Feyenoord an der Seitenlinie und könnte „dank seiner erfolgreichen Feyenoord-Vergangenheit ein perfektes Gegengewicht“ zu van Bommel bilden.

Van Bommel steht seit Sommer 2022 beim belgischen Erstligisten Royal Antwerpen unter Vertrag. Im vergangenen Jahr gewann er das Double bestehend aus Meisterschaft und Landespokal. In dieser Saison rangiert Antwerpen auf dem dritten Tabellenplatz. Aufgrund seiner PSV-Vergangenheit wird van Bommel von vielen Feyenoord-Anhängern kritisch betrachtet. Van Marwijk könnte die Lösung sein. Neben Rotterdam beschäftigt sich aber auch der AC Mailand mit dem früheren Bundesliga-Profi.