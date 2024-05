Eintracht-Youngster Futkeu nach Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth schnappt sich Top-Talent Noel Futkeu. Wie der Zweitligist vermeldet, kommt der 21-Jährige von Eintracht Frankfurt. „Mich freut es sehr, dass wir so frühzeitig diese Position für die neue Saison besetzen konnten. Noel hat in den letzten beiden Jahren sehr viele Tore erzielt, deshalb hoffen wir schon, dass er mit viel Selbstvertrauen zu uns kommt. Noel hat in den Gesprächen deutlich gemacht, den manchmal für einen Stürmer auch schmerzhaften Weg, sich in der Defensivarbeit zu entwickeln, mitzugehen“, erklärt Kleeblatt-Coach Alexander Zorniger.

„Die 2. Bundesliga ist schon nochmal ein anderes Level, an das ich mich ab Tag eins in der Vorbereitung schnell gewöhnen will. Ich glaube daran, hier die Chance zu bekommen, mich auf Profi-Niveau zu beweisen. Ich werde alles geben, um mir diese Chancen zu erarbeiten, freue mich jetzt aber erstmal auf den Vorbereitungsstart, um meine neuen Mannschaftskollegen und die Menschen hier kennenzulernen“, so Futkeu. Der Mittelstürmer wechselte im Sommer 2023 von SW Essen an den Main. Im Profikader der Frankfurter konnte sich der Youngster allerdings nie durchsetzen. In der laufenden Spielzeit kam er lediglich im DFB-Pokal zu einem Kurzeinsatz und holte sich dort die Rote Karte nach Tätlichkeit ab.