Werben um Chotard: Freiburg macht Gladbach Konkurrenz

Am letzten Spieltag hat der SC Freiburg noch die Möglichkeit, sich für die Europa Conference League in der kommenden Spielzeit zu qualifizieren. Gelingt es den Breisgauern am Samstag, gegen Union Berlin zu punkten, stehen die Chancen dafür nicht schlecht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um den Kader im Sommer zu verstärken, hat Freiburg nach FT-Informationen einen französischen Mittelfeldspieler ins Visier genommen: Joris Chotard. Der Rechtsfuß steht noch bis 2026 beim HSC Montpellier unter Vertrag, wäre aber für eine Ablöse von acht bis zehn Millionen Euro verfügbar.

Lese-Tipp

Fünfter Neuzugang: Heidenheim holt Mittelstürmer Breunig

Gespräche laufen jedoch auch schon mit Stade Rennes, wie FT erfuhr. In Montpellier war Chotard die gesamte Saison über gesetzt und hatte als Sechser seinen Stammplatz sicher. In den vergangenen Monaten wurde der frühere U21-Nationalspieler auch mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht.