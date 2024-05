Tauer bleibt in Braunschweig

Niklas Tauer (23) bleibt Eintracht Braunschweig erhalten. Wie der Zweitligist mitteilt, hat sich der Leihvertrag des defensiven Mittelfeldspielers bei den Löwen per Klausel um ein weiteres Jahr verlängert.

Tauer war im Januar per Leihe vom 1. FSV Mainz 05 zu den Niedersachsen gestoßen und stand in der Rückrunde in 15 Partien für den Klub auf dem Platz. Der ehemalige deutsche U20-Nationalspieler steht in Mainz noch bis 2025 unter Vertrag.