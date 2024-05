Latza und Schalke gehen getrennte Wege

Der auslaufende Vertrag von Danny Latza beim FC Schalke 04 wird nicht verlängert. Das bestätigte Trainer Karel Geraerts auf der Spieltagspressekonferenz vor der morgigen Partie gegen Hansa Rostock (13 Uhr): „Für Danny Latza wird es das letzte Heimspiel für Schalke sein.“ Ob der 34-jährige Mittelfeldspieler seine Laufbahn andernorts fortsetzen wird, sei noch offen. „Ob Danny die Karriere beendet, weiß ich nicht. Das ist etwas sehr Persönliches und er wird sich sicher in den kommenden Wochen seine Gedanken machen", erklärte Geraerts auf Nachfrage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige Schalke-Kapitän war 2021 aus Mainz gekommen und absolvierte seitdem 52 Pflichtspiele für die Königsblauen. Ob Latza in seinem letzten Heimspiel in der Startformation steht, ist noch unklar. „In den vergangenen zwei Wochen war er nicht im Kader. Aber nicht, weil er nicht gut im Training war, sondern weil wir eine große Gruppe haben. Die Auswahl war schwer“, so Geraerts. Latza wird wie auch Kapitän Simon Terodde (36) und Leiter Lizenzbereich Gerald Asamoah gegen Rostock offiziell verabschiedet.