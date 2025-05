Bochum: Neuer IV von der Konkurrenz?

Der VfL Bochum blickt auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger in Richtung Holstein Kiel. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, bekundet der VfL Interesse an Colin Kleine-Bekel. Der 22-Jährige ist nicht nur jung und entwicklungsfähig, sondern bringt auch Potenzial für einen gewinnbringenden Weiterverkauf mit und passt somit hervorragend in die Transferstrategie der Bochumer.

Der Vertrag von Kleine-Bekel im hohen Norden läuft zum Saisonende aus. Gespräche über eine Verlängerung sind zum Erliegen gekommen. Neben dem VfL haben den Rechtsfuß auch weitere Bundesligisten auf dem Zettel. Seit März 2024 kam Kleine-Bekel aufgrund einer Kreuzbandverletzung nicht mehr zum Einsatz.