Union: Darum kamen Gosens & Volland

Oliver Ruhnert hat erläutert, wie er die namhaften Neuzugänge Kevin Volland (31) und Robin Gosens (29) zu Union Berlin gelotst hat. „Union Berlin hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht, ist in Europa nun bekannt. Die Teilnahmen am internationalen Geschäft in Folge 2022 und 2023 haben da natürlich zu beigetragen. Außerdem arbeitet der Klub sehr seriös“, erklärt der Manager gegenüber der ‚Sport Bild‘, „und wir sind beharrlich geblieben, haben auf den richtigen Moment gewartet, bis es am Ende doch geklappt hat, sie zu bekommen.“

Gosens war vor einer Woche für 13 Millionen Euro von Inter Mailand nach Berlin gewechselt und wurde am ersten Bundesliga-Spieltag eingewechselt. So wie Volland, der für vier Millionen von der AS Monaco kam und bei seinem Kurzeinsatz gegen Mainz 05 (4:1) gleich einen Assist verzeichnen konnte. „Beide Spieler haben eine super Einstellung und einen tollen Charakter. Wir glauben, dass sie Feuer in die Mannschaft reinbringen, denn wir wollten neue Reize setzen“, so Ruhnert.