Drei Kandidaten: Union-Boss Ruhnert zum DFB?

Der DFB scheint Oliver Ruhnert für eines seiner wichtigsten Ämter ins Auge gefasst zu haben. ‚Bild‘ zufolge ist der Geschäftsführer Sport von Union Berlin einer der Kandidaten auf das beim Nationalverband vakante Amt des Sportdirektors. Als solcher wäre der 51-Jährige für die DFB-Akademie zuständig und müsste ein zukunftsträchtiges Nachwuchskonzept entwerfen.

Doch nicht nur das: Nach der Heim-EM würde der künftige Sportdirektor das Amt von Rudi Völler in Personalunion übernehmen. Seit Februar ist der Ex-Bundestrainer als Direktor der Nationalmannschaft tätig. 2024 sollen dann die Zuständigkeit für A-Nationalmannschaft und Nachwuchs in einer Hand vereint sein.

Wer also den Posten des DFB-Sportdirektors übernimmt, tritt langfristig in die Fußstapfen von Oliver Bierhoff. Neben Ruhnert zählt ‚Bild‘ die Ex-Nationalspieler Per Mertesacker und Sami Khedira zum Kandidatenkreis. Letztgenannter soll favorisiert sein, kann allerdings noch nicht wie Ruhnert eine langjährige Expertise als hauptverantwortlicher Vereinsfunktionär vorweisen.