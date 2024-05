Nübel wartet auf Neuer-Abschied

Alexander Nübel knüpft seine Zukunft beim FC Bayern München an den Abflug von Manuel Neuer (38). Der 27-Jährige machte auf einer Pressekonferenz im Trainingslager der DFB-Elf klar: „Manu ist noch immer fit und solange er bei Bayern ist, ergibt es wenig Sinn, dass ich dorthin zurückkomme.“ Seit seinem Transfer vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister konnte sich der gebürtige Paderborner nicht gegen Neuer durchsetzen. Dieser steht noch bis 2025 bei den Bayern unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nübel hat erst vor wenigen Wochen sein Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister bis 2029 verlängert, ist aber noch zwei Jahre an den VfB Stuttgart verliehen. Im kommenden Sommer können die Münchner den Keeper jedoch dank einer Sonderklausel im Leihvertrag wieder an die Isar zurückbeordern – als Neuer-Nachfolger, sollte dieser nicht noch ein Jahr dranhängen. Mit diesem habe Nübel indes ein ganz „normales Verhältnis“, wie er erklärte: „Was er für Deutschland geleistet hat, ist unfassbar. Er hat das Torwartspiel auf ein neues Niveau gebracht. Es wird viel geschrieben, was nicht stimmt. Ich freue mich, mit ihm zu trainieren.“