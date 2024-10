FC Bayern: Tel muss aussetzen

Mathys Tel wird die anstehende Länderspielreise mit der französischen U21-Nationalmannschaft nicht bestreiten können. Laut ‚tz‘ und ‚L’Équipe‘ hat sich der 19-Jährige im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (3:3) eine Schulterverlezung zugezogen und wird voraussichtlich für zwei Wochen ausfallen.

Damit droht der Stürmer des FC Bayern München das Topspiel gegen den VfB Stuttgart (19. Oktober) zu verpassen. In der laufenden Saison stand Tel zweimal in der Startelf. Fünf Spiele absolvierte er insgesamt, in denen ihm kein Scorerpunkt gelang.